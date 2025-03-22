Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на LB.ua.

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Чому зникли черги в дитсадки

За даними Міністерства юстиції, у нашій державі зараз 881 тисяча дітей віком від 1 до 6 років.

Коновалова все ж зазначила, у Києві є черга у деякі заклади дошкільної освіти. Однак за межами міста ситуація інша.

Загалом відсоток охоплення виходить непоганий. З іншого боку, з такими цифрами в нас начебто ще має бути черга в заклади. Але виїжджаєш за межі Києва – і садочки вже сьогодні недозаповнені. У Києві ще зберігається черга в конкретні заклади. Але якщо вам усе одно і ви готові дитину, приміром, везти, то сьогодні подасте заяву, а завтра підете в садок, навіть якщо не належите до пільгових категорій. І насправді така ситуація в Києві, напевно, вперше за історію,

– заявила посадовиця.

І додала, що значно допомогла розв'язати проблему компенсація від держави батькам на оплату перебування дитини у приватному садку.

У МОН прогрозують, що у 2027 році в Україні дітей дошкільного віку буде лише 570 тисяч.

Раніше ми інформували, що працівники дитсадків зможуть отримувати більшу зарплату.