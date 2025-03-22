Об этом сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

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Почему исчезли очереди в детсады

По данным Министерства юстиции, в нашем государстве сейчас 881 тысяча детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Коновалова все же отметила, в Киеве есть очередь в некоторые учреждения дошкольного образования. Однако за пределами города ситуация другая.

В целом процент охвата получается неплохой. С другой стороны, с такими цифрами у нас вроде бы еще должна быть очередь в учреждения. Но выезжаешь за пределы Киева – и садики уже сегодня недозаполнены. В Киеве еще сохраняется очередь в конкретные заведения. Но если вам все равно и вы готовы ребенка, к примеру, везти, то сегодня подадите заявление, а завтра пойдете в садик, даже если не относитесь к льготным категориям. И на самом деле такая ситуация в Киеве, наверное, впервые за историю,

– заявила чиновница.

И добавила, что значительно помогла решить проблему компенсация от государства родителям на оплату пребывания ребенка в частном саду.

В МОН прогрожают, что в 2027 году в Украине детей дошкольного возраста будет только 570 тысяч.

Ранее мы информировали, что работники детсадов смогут получать большую зарплату.