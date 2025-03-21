Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

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Сколько воспитателей и почему не хватает в детсадах

Чиновница отметила, что одной из причин такого дефицита являются низкие зарплаты, которые получают воспитатели. Поэтому молодежь не выбирает эту профессию или не хочет идти работать в детсады.

Из-за этого, к сожалению, новые не приходят. Очень мало молодежи выбирает эту профессию,

– заявила Коновалова.

Также она акцентировала на общем старении кадров в профессии.

Три года назад средний возраст воспитателя был 54 года. Поэтому, думаю, сейчас уже 54 плюс три,

– уточнила заместитель главы МОН.

И добавила, что у тех педагогов, которые давно в этой профессии, зарплаты немного выше.

Интересно! В МОН отмечали, что год назад средняя заработная плата молодого воспитателя без категории и стажа работы составляла около 9 тысяч гривен.

Чем дольше ты в профессии, то хоть немного выше зарплаты, потому что есть надбавки, например, за категорию, за выслугу лет. Всего этого лишены молодые работники. То есть, с одной стороны, система вроде бы настроена, чтобы сохранять людей в профессии. И она сохранила на самом деле, хотя и уровень оплаты труда в секторе очень низкий,

– отметила Коновалова.

Ранее мы информировали, что работники детсадов смогут получать большую зарплату.