Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Освиторию.

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Как рассчитать зарплату воспитателя

Чиновница сообщила о введении нового понятия: количество штатных единиц на группу.

В зависимости от количества часов, которые работает группа, рассчитываем нагрузку. Отныне воспитатели смогут воспользоваться конкретным инструментом с формулой, чтобы вычислить, какую ставку они будут иметь. И не нужно ждать, пока Министерство согласует все изменения, как это сейчас происходит,

– отметила Коновалова.



Как будут начислять зарплату воспитателям / МОН

Например, если группа работает 9,5 часов в день, то есть уже две полные ставки воспитателя, уточнила она.

И отметила, что важным шагом станет введение гибких групп в детсадах. Это могут быть дежурные, сезонные или группы выходного дня. Если родители не успевают забрать ребенка до 19:00, можно доплатить средства и он будет находиться в это время в вечерней группе.

Кроме того, будет происходить обязательное табелирование педагогов. Согласно нововведениям, нагрузка остается основой, к которой добавляется методическая и организационная работа.

В ближайшее время ведомство проведет вебинар для педагогических работников, ведь формула расчета новая и имеет определенные особенности.

Ранее мы информировали, что работники детсадов смогут получать большую зарплату.