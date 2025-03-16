Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіторію.

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Як розрахувати зарплату вихователя

Посадовиця повідомила про запровадження нового поняття: кількість штатних одиниць на групу.

Залежно від кількості годин, які працює група, розраховуємо навантаження. Відтепер вихователі зможуть скористатися конкретним інструментом із формулою, щоб вирахувати, яку ставку вони матимуть. І не потрібно чекати, поки Міністерство погодить усі зміни, як це зараз відбувається,

– зазначила Коновалова.



Як нараховуватимуть зарплату вихователям / МОН

Наприклад, якщо група працює 9,5 годин на день, то є вже дві повні ставки вихователя, уточнила вона.

І зазначила, що важливим кроком стане запровадження гнучких груп у дитсадках. Це можуть бути чергові, сезонні чи групи вихідного дня. Якщо батьки не встигають забрати дитину до 19:00, можна доплатити кошти і вона перебуватиме в цей час у вечірній групі.

Крім того, відбуватиметься обов'язкове табелювання педагогів. Згідно з нововведеннями, навантаження залишається основою, до якої додається методична та організаційна робота.

Найближчим часом відомство проведе вебінар для педагогічних працівників, адже формула розрахунку нова та має певні особливості.

Раніше ми інформували, що працівники дитсадків зможуть отримувати більшу зарплату.