Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Освиторию.

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Где могут работать новые типы детских садов

Филиалы детских садов могут работать на базе:

школ и университетов (при этом весь образовательный процесс организуют работники этого конкретного детского сада);

библиотек (если такая библиотека расположена рядом с укрытием и вы можете открыть там группу).

Также Коновалова вспомнила о новом типе детсадов – мобильные сады.

Новый закон о дошкольном образовании часто воспринимали через призму стереотипа – мол, детей сейчас переведут в мобильные садики, посадят в автобус, а стационарные садики закроют. Это не так, ведь мобильные сады – альтернативная форма детского сада, что будет использоваться в крайнем случае,

– сообщила чиновница.

И добавила, что новые гибкие типы детских садов помогут сохранять рабочие места воспитателей. И так будет продолжаться, пока не будет новой волны бэби-бума и в Украине не родится больше детей.

Да, возможно, воспитателям из маленьких сел из-за недостатка детей нужно будет переехать из большого садика в меньшее помещение, адаптированное для предоставления образовательных услуг. Но ваше учебное заведение не закроется, а большое здание будет сохраняться за вами,

– уточнила заместитель министра.

Здание взамен смогут альтернативно использовать только для предоставления образовательных услуг, но не отдать, продать или передать.