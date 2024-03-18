Російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що тепер Путін остаточно потрапив у клуб диктаторів, бо лише вони й привітала очільника Кремля з перемогою. А ось Німеччина вирішила більше не називати Путіна "президентом Росії".

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Мурзагулов зазначив, що цього року Путіну було дуже легко намалювати великий відсоток, адже вигадали так зване електронне голосування. Ми бачили порожні виборчі дільниці, або дільниці, де відбувалась відверта клоунада, або акція проти Путіна о 12 годині дня, але ми ж не знаємо, що за собою ховали "електронні вибори".

Система як завжди перестаралась. Якби було якесь серйозне голосування, то там Путін не набрав би й 50%. Справжні прихильники Путіна – це 10% – 15% населення Росії. Решта – це електронне голосування, адміністративна явка та прямі вкиди,

– зауважив російський опозиційний політтехнолог.

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Він також описав портрет справжнього путінського виборця. Це недолуга недалека людина, яка не може порахувати 2+2. Як приклад він назвав жінку, років 40 – 45, яка перед виборчою дільницею говорила, що Росія веде жорстоку війну, економіка в жахливому стані, але вона йде голосувати за Путіна.

"Ось це ядерний путінський електорат. Це люди, які ніяк не використали роки свого життя, щоб отримати знання. Вони сидять у своєму болоті і їм усе подобаються. Вони не пов'язують проблеми і те, що винен у них Путін. Є 10% – 15% в Росії настільки дурних людей", – наголосив Мурзагулов.

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