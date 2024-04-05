Власне, "срібна куля" – це метафора, що позначає легке розв'язання складної проблеми. Відповідну заяву про F-16 генсек Північноатлантичного альянсу зробив в одному зі свіжих інтерв'ю, – інформує 24 Канал.
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F-16 можуть змінити правила гри
За словами Столтенберга, союзники з НАТО, надаючи F-16, показують непохитну підтримку України. І, щонайголовніше, йдеться не лише про літаки, а й про навчання пілотів, технічне обслуговування та озброєння.
Усе це разом зміцнює обороноздатність країни… Хоча жоден вид озброєння сам по собі не може вирішити військовий конфлікт, F-16 відіграють важливу роль.
Водночас генсек НАТО вітаю зусилля, які вкладають західні держави в те, аби все-таки відбулась поставка F-16 нашій державі, а пілоти й інший персонал – були підготовлені.
Столтенберг також нагадав про важливість часу в умовах війни, акцентувавши, що кожен вид допомоги, який може прискорити перемогу України, є критично важливим.
Загалом важливо пам'ятати, що постачання F-16 – це не лише про літаки. Це про комплексну підготовку, яка передбачає тренування пілотів, технічне обслуговування та підтримку всієї системи. Усе це вимагає часу та ресурсів, але є вкрай необхідним для того, щоб F-16 стали ефективним засобом у боротьбі.
Україна чекає на винищувачі
- Перші американські винищувачі F-16, ймовірно, будуть в Україні у червні 2024 року, згідно з прогнозами міністра оборони Литви та анонімного європейського посадовця. Foreign Policy у лютому 2024 року повідомляло, що до початку вересня у США 12 українських пілотів пройдуть навчання на цих винищувачах.
- Америка, Велика Британія, Нідерланди та Канада висловлювали готовність підтримувати Україну у підготовці льотчиків та постачанні F-16. Рішення про навчання українських льотчиків було розблоковано після саміту G7. Водночас Нідерланди навіть скасовували продаж винищувачів приватній компанії на користь України.
- У Румунії відкрили навчальний центр для підготовки українських пілотів, що засвідчує підтримку України з боку європейських союзників. А Данія та Нідерланди першими влітку 2023 року оголосили про наміри передати Україні декілька десятків винищувачів F-16.