Власне, "срібна куля" – це метафора, що позначає легке розв'язання складної проблеми. Відповідну заяву про F-16 генсек Північноатлантичного альянсу зробив в одному зі свіжих інтерв'ю, – інформує 24 Канал.

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F-16 можуть змінити правила гри

За словами Столтенберга, союзники з НАТО, надаючи F-16, показують непохитну підтримку України. І, щонайголовніше, йдеться не лише про літаки, а й про навчання пілотів, технічне обслуговування та озброєння.

Усе це разом зміцнює обороноздатність країни… Хоча жоден вид озброєння сам по собі не може вирішити військовий конфлікт, F-16 відіграють важливу роль.

Водночас генсек НАТО вітаю зусилля, які вкладають західні держави в те, аби все-таки відбулась поставка F-16 нашій державі, а пілоти й інший персонал – були підготовлені.

Столтенберг також нагадав про важливість часу в умовах війни, акцентувавши, що кожен вид допомоги, який може прискорити перемогу України, є критично важливим.

Важливо! Посадовець звернув увагу на складнощі, пов'язані з постачанням F-16, які вимагають часу не лише для підготовки літаків, а й для навчання пілотів та технічного персоналу.

Загалом важливо пам'ятати, що постачання F-16 – це не лише про літаки. Це про комплексну підготовку, яка передбачає тренування пілотів, технічне обслуговування та підтримку всієї системи. Усе це вимагає часу та ресурсів, але є вкрай необхідним для того, щоб F-16 стали ефективним засобом у боротьбі.

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