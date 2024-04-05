Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, звільнити Крим Україна могла б мало не у 2022 році.
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"Крим з цією кількістю літаків могли б вже давно звільнити. Мало не у 2022 році. 100 мільйонів доларів, які були виділені на підготовку льотного складу українського, так і не були доведені до розуму. Тобто льотчики почали льотну підготовку аж через рік, у 2023 році. Ми чекали ці літаки на літо, перед контрнаступом, але не дочекались", – сказав він.
Якби Сили оборони мали хоча б до сотні літаків F-16, то могли б вже вийти, наприклад, на Мелітополь, та почати рух до Криму. Навіть цієї кількості вистачило б для виконання бойового завдання у 2023 році.
Рух у бік Криму
Роман Світан зазначив, що F-16 однозначно виконуватимуть бойові завдання в українському небі. Однак все залежить від кількості. Коли вона буде відома, тоді буде зрозуміло, як її використовувати.
Якщо буде хоча б одна – дві бригади, приблизно 60 літаків, то можна буде виконувати завдання руху у бік Армянська, тобто у бік Криму. Оптимальний один з варіантів – це з правого берега форсування Дніпра та рух у бік Скадовська та Армянська,
– вважає полковник ЗСУ в запасі.
F-16 для України: останні новини
- Нідерланди виділяють понад 150 мільйонів євро на закупівлю для України боєприпасів класу "повітря-земля" для F-16 і ще понад 200 мільйонів на закупівлю безпілотників. Крім того, Нідерланди знову відправляють винищувачі F-16 до Румунії. Літаки використовуватимуться в навчальному центрі для українських і румунських пілотів. Мовиться не лише про самі літаки, а й про всі супутні запчастини та боєприпаси.
- Міноборони Британії показало перші фото українських пілотів, які закінчили тренування на західних винищувачах F-16. Вони пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку. Далі ця група з десяти українських пілотів відправляється до просунутої льотної підготовки. Нею вже займаються французькі Військово-повітряні сили. А вже після цього наші льотчики займатимуться навчанням на західних винищувачах F-16.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, коли бойові літаки F-16 з'являться в українському небі. Він заявив, що за планом ці винищувачі мають з'явитися в небі України вже влітку 2024 року.