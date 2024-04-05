Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, освободить Крым Украина могла бы чуть ли не в 2022 году.

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"Крым с этим количеством самолетов могли бы уже давно освободить. Чуть ли не в 2022 году. 100 миллионов долларов, которые были выделены на подготовку летного состава украинского, так и не были доведены до ума. То есть летчики начали летную подготовку только через год, в 2023 году. Мы ждали эти самолеты на лето, перед контрнаступлением, но не дождались", – сказал он.

Если бы Силы обороны имели хотя бы до сотни самолетов F-16, то могли бы уже выйти, например, на Мелитополь, и начать движение в Крым. Даже этого количества хватило бы для выполнения боевой задачи в 2023 году.

Движение в сторону Крыма

Роман Свитан отметил, что F-16 однозначно будут выполнять боевые задачи в украинском небе. Однако все зависит от количества. Когда оно будет известно, тогда будет понятно, как его использовать.

Если будет хотя бы одна – две бригады, примерно 60 самолетов, то можно будет выполнять задачи движения в сторону Армянска, то есть в сторону Крыма. Оптимальный один из вариантов – это с правого берега форсирования Днепра и движение в сторону Скадовска и Армянска,

– считает полковник ВСУ в запасе.

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