Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, освободить Крым Украина могла бы чуть ли не в 2022 году.
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"Крым с этим количеством самолетов могли бы уже давно освободить. Чуть ли не в 2022 году. 100 миллионов долларов, которые были выделены на подготовку летного состава украинского, так и не были доведены до ума. То есть летчики начали летную подготовку только через год, в 2023 году. Мы ждали эти самолеты на лето, перед контрнаступлением, но не дождались", – сказал он.
Если бы Силы обороны имели хотя бы до сотни самолетов F-16, то могли бы уже выйти, например, на Мелитополь, и начать движение в Крым. Даже этого количества хватило бы для выполнения боевой задачи в 2023 году.
Движение в сторону Крыма
Роман Свитан отметил, что F-16 однозначно будут выполнять боевые задачи в украинском небе. Однако все зависит от количества. Когда оно будет известно, тогда будет понятно, как его использовать.
Если будет хотя бы одна – две бригады, примерно 60 самолетов, то можно будет выполнять задачи движения в сторону Армянска, то есть в сторону Крыма. Оптимальный один из вариантов – это с правого берега форсирования Днепра и движение в сторону Скадовска и Армянска,
– считает полковник ВСУ в запасе.
F-16 для Украины: последние новости
- Нидерланды выделяют более 150 миллионов евро на закупку для Украины боеприпасов класса "воздух-земля" для F-16 и еще более 200 миллионов на закупку беспилотников. Кроме того, Нидерланды снова отправляют истребители F-16 в Румынию. Самолеты будут использоваться в учебном центре для украинских и румынских пилотов. Говорится не только о самих самолетах, но и обо всех сопутствующих запчастях и боеприпасах.
- Минобороны Великобритании показало первые фото украинских пилотов, которые закончили тренировки на западных истребителях F-16. Они прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку. Далее эта группа из десяти украинских пилотов отправляется к продвинутой летной подготовке. Ею уже занимаются французские Военно-воздушные силы. А уже после этого наши летчики будут заниматься обучением на западных истребителях F-16.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, когда боевые самолеты F-16 появятся в украинском небе. Он заявил, что по плану эти истребители должны появиться в небе Украины уже летом 2024 года.