Для того, аби захистити Харків та Харківську область від ворожих бомбардувань Україні необхідні літаки F-16. Крім того, наші партнери могли б зробити ще один крок для ефективнішої протидії окупантам. Детальніше про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.

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Харків треба убезпечити

Росіяни прицільно атакують прикордоння Харківщини та намагаються прорватися, через що відбувається масова евакуація місцевого населення. 10 травня тривога у Харківській області тривала понад 13 годин – з 9 до 23 години.

Вже за 11 травня росіяни випустили понад 20 КАБів. Також окупанти б'ють з РСЗВ, артилерії та використовують дрони. Аби убезпечити місцевих, українським військовим дуже необхідна авіація. Зокрема, мовиться про F-16.

Харків просто знищують. Нам і нашим партнерам треба розуміти, що швидше ми залучимо, зокрема, F-16, то краще буде для всіх. Тому що якщо він буде оснащений правильними ракетами, то ми зможемо відганяти Су-34 та Су-35, які переносять бомби,

– наголосив Констянтин Криволап.

Річ у тім, що F-16 можуть використовувати по-різному, адже вони проходили серйозні модифікації. Це значною мірою також залежить від обладнання, яке на них стоятиме. А якщо українським пілотам дозволити б використовувати ці винищувачі і на території Росії, то й результатів від них було б більше.

"Нашим партнерам потрібно зробити цей крок та дозволити використовувати американські ракети (по території Росії – 24 Канал). Тоді ми зможемо знищувати російські РСЗВ та "Іскандери", що є у тій зоні", – підкреслив авіаексперт.

Чому F-16 – найкращі

Використання західної зброї по російській території завжди було дуже складним питанням. Однак за останній час позиція деяких наших партнерів змінилась. Наприклад, очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон повідомив, що Україна може бити британською зброєю по об'єктах у Росії.

Ми можемо використовувати з британської зброї Storm Shadow. Але з огляду на наші потреби та завдання, це не буде зовсім правильно. У цьому випадку краще було б використовувати (по території Росії – 24 Канал) саме F-16 з ракетами повітря-земля, знищуючи те, чим гатять по нашому Харкову та Харківській області,

– зауважив Криволап.

Наприклад, наш Су-34 також може підійматися у повітря та патрулювати місцевість. Але проблема у тому, пояснив авіаексперт, що ракети Storm Shadow не можна використовувати у повному обсязі з точки зору їхнього керування. Мається на увазі, що вже у польоті їм не можна призначити ціль, це потрібно робити на землі. У цьому випадку Су є лише носієм, а для деяких уражень це може бути проблемою.

"Через те ефективнішими є F-16 з ракетами, які дозволяють бити по поверхні землі. Там дистанції не лише великі. Тож, говорячи про Харків, думаю, нашим партнерам потрібно було б погодитися на це", – підсумував Криволап.

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