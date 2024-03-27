Причем поляки не думают, что они опозорились. А ведь главное, что думают украинцы.

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Что сдержало Польшу от сбивания ракеты?

Да, мы все бы хотели, чтобы эта война была не только нашей проблемой. Чтобы в войну втянулась Польша, а с ней и все НАТО. Это наше естественное желание. Но не более. Так же естественным является нежелание Польши быть втянутой в войну. Абсолютно рациональное поведение.

Польша не сбила ракету, которая на 39 секунд залетела в ее воздушное пространство. Польша видела, что эта ракета не угрожает ее гражданам. Поляки прекрасно понимали, что ракета имеет цель в Украине и скоро туда вернется. Польша исходила из национальных интересов Польши, одобряя решение не сбивать ракету. Не из национальных интересов Украины, как ни странно, а из собственных.

Что сдерживает Польшу от сбивания ракеты? Первое – это риск потенциальной эскалации. Да, он может быть не большим. Он может быть всего 5%, например. Но это не важно. Когда у тебя нет войны, то даже 5% риска, что она будет, это – много. Избегать войны – это логично и рационально.

Украина так же вела бы себя, если бы Россия воевала с Беларусью и случайно ракета залетела в Ровенскую область на 40 секунд. Без войны мы бы никогда не пошли на риск спровоцировать войну. Ни одна демократическая страна не пошла бы. Поэтому называть это "трусостью" – глупо. Это выражение рациональной доктрины демократической страны.

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Дополнительно, для поляков сбитие ракеты над своей территорией – это и финансовые затраты, потому что ракеты стоят денег. Также был риск, что пострадает кто-то на территории Польши, потому что сбитые обломки ракеты могли бы упасть на голову какому-то фермеру и убить его. Когда у тебя нет войны, то это слишком большой риск. Не говоря уже о том, что такой пуск, боевой пуск, привел бы к куче бюрократической работы у всех участников процесса и никто этого не хочет.

Неуместность сравнения с Эрдоганом

Странно, что украинцы очень часто апеллируют к опыту турецкого президента Реджепа Эрдогана, который не побоялся сбить российский самолет, хотя этот пример вообще не релевантный. Эрдоган хотел сбить этот самолет. Очень сильно хотел. Он просто воспользовался возможностью. Эрдоган уже находился в конфликте с Россией на территории Сирии и поэтому хотел показать силу.

Эрдоган является авторитарным лидером, для которого это характерно. Небольшой риск войны для него не был проблемой, а крыша НАТО позволяла ему понимать, что риск эскалации ограничен. Он готов был его взять, потому что хотел показать Владимиру Путину силу, потому что хотел ограничить деятельность российских войск в Сирии, потому что хотел сбить этот самолет. Польша – страна демократическая, и для демократической страны такие уловки не естественны.

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Мы можем сколько угодно рассказывать, что такие действия провоцируют Путина идти дальше, и что это может привести к нападению на Польшу. Это лишь экстраполяция наших желаний. Это не аргумент для Польши самостоятельно эскалировать и повышать риск. Польша готовится к потенциальной агрессии. Развивает армию. Увеличивает расходы на оборону. Но не хочет делать ничего, чтобы повышало риск возникновения этой войны.

39 секунд – не причина что-то менять. Совершенно неуместным является манипулятивные сравнения такой ситуации с вариантом пролета самолетов через Польшу или атаки вглубь территории Польши. Для поляков абсолютно понятно, что цель этой ракеты была не в Польше, и что вхождение ракеты на территорию Польши является скорее техническим сбоем, чем актом агрессии. Пока поляки не получат железобетонных подтверждений, что это не так, они не будут эскалировать.

Что надо понять украинцам

Позиция украинцев продиктована тем, что мы уже в войне и нам нечего терять. Война уже пришла к нам. И только к нам. Мы защищаем себя без цели спасти мир. У нас есть цель спасти себя.

Для западного мира победа Путина нежелательна, поэтому нам активно помогают. Но нежелательна она потому, что создает в будущем потенциальные риски войны с Россией. И было бы очень тупо со стороны Запада эти риски создавать сейчас, потому что тогда сама помощь Украине теряет смысл для рациональных интересов этих стран.

И да, это рационально и цинично. Но именно таков мир. Не понимать этого – очень детская позиция. Как и надеяться, что кто-то решит наши проблемы и добровольно возьмет это бремя на себя. Мы это сделали не сами. За нас выбрал Путин. Мы бы так же больше всего хотели, чтобы этого не произошло и избегали любой эскалации до последнего.