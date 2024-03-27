Польша хочет менять подход

Среди этих концепций есть предложение сбивать такие ракеты тогда, когда они очень близко к границам стран НАТО. Однако заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна отметил, что это должно было бы произойти с согласия Украины и с учетом международных последствий. Тогда бы ракеты НАТО поражали российские ракеты за границами территорий членов Альянса.

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В этих рассуждениях есть смысл, ведь Россия направляет свои ракеты через воздушное пространство соседних к Украине государств не случайно, а для того, чтобы создать проблемы для системы ПВО Украины. Ведь со стороны Польши украинская ПВО никаких ракет не ожидает.

Но вместе с этим возникает достаточно важный вопрос – если страны НАТО опасаются какой-то конфронтации с Россией и поэтому не желают сбивать ракеты России в своем воздушном пространстве, то не будут ли они бояться, что Россия будет воспринимать их как участниц конфликта в случае, если именно их силы ПВО будут уничтожать российские ракеты на территории Украины? Ведь в этой ситуации будет очевидным участие ВС Польши в войне – в украинском воздушном пространстве российские ракеты будет уничтожать ПВО Польши.

Похоже, что в Варшаве считают, что нужно менять подходы к российским провокациям. "Мы имеем дело с террористическим, хорошо организованным и хорошо оснащенным государством, которое пытается проверить бдительность ВС Польши и прочность нашей обороны", – сказал Шейна.

Российскому послу наплевать на МИД Польши

То, что Россия полностью игнорирует польское беспокойство относительно ракеты, показало поведение российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Он проигнорировал вызов МИД Польши, которое хотело представить ему ноту с протестом относительно действий российских ВС в Польше и бандитских бомбардировок Украины. Андреев показал, что ему наплевать на страну своей аккредитации.

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Так вызывающе российские дипломаты ведут себя не впервые. Именно дерзость во взаимоотношениях со страной пребывания, когда говорится о государстве Запада, сейчас больше всего ценится в Кремле и в резиденции Сергея Лаврова. С точки зрения Лаврова – Андреев заработал еще несколько баллов для продолжения своей дипломатической карьеры, а с точки зрения Польши – еще раз проявил вопиющее неуважение. На такое неуважение надо реагировать, вопрос только – как.

НАТО нужна политическая воля

Очевидно, что действия россиян в воздушном пространстве Польши будут продолжаться. Не только с целью спровоцировать польских военных или продемонстрировать политическую беспомощность Варшавы, а прежде всего с целью атаковать желаемые объекты в Украине. Ведь все понимают, насколько трудно уничтожать российские ракеты, когда они залетают через Польшу. Российские военные также это знают.

Если страны НАТО не будут реагировать на эту военную и дипломатическую дерзость России, можно прогнозировать, что пролеты ракет через территории соседних государств станут систематическими. Рано или поздно какая-то из этих ракет упадет на территории страны НАТО, и это может привести к разрушениям или гибели гражданских.

Может быть, что Россия осуществит умышленную провокацию, и ее ракета ударит по объекту в Польше для того, чтобы впоследствии объяснить свои действия ошибкой или действиями ПВО Польши. От Владимира Путина и его армии можно ожидать любой провокации и любого действия, направленной на дискредитацию стран Запада и продолжение эскалации в отношениях с ними.

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Есть несколько вариантов реагирования на то, что делает Россия:

первый – это бескомпромиссное решение об уничтожении ракет России в воздушном пространстве НАТО, чтобы у России раз и навсегда отпало желание использовать это воздушное пространство для войны с Украиной;

второй, который также рассматривают в НАТО, – это совместное с Украиной реагирование на действия российской армии. Речь идет о совместном патрулировании регионов, которые расположены на границе между Украиной и членами НАТО, чтобы российские ракеты были уничтожены совместными усилиями, когда приближаются к границе НАТО.

Однако для каждого из решений нужно проявить политическую волю, которая должна помочь цивилизованному миру выжить в столкновении с отвратительным и опасным режимом России. Без политической воли и жесткой реакции на действия россиян мы не обойдемся.