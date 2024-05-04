За його словами, нашій державі потрібно допомагати, щоб уникнути розширення конфлікту, однак Крозетт не хоче підвищувати напруженість. Як зазначив політик, Італія шукає будь-які форми діалогу, але не буде вводити війська.
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Позиція Італії
Гвідо Крозетт заявив, що позиція Італії лишається незмінно. Країна переконана, що Україні потрібно допомагати – й вона робить це. Однак міністр оборони наголосив, Італія виключає пряме втручання військових у війну.
Тому що, на відміну від інших, ми маємо в нашій системі чітку заборону на прямі військові інтервенції, поза межами того, що передбачено законами і Конституцією. Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН,
– вказав міністр.
На думку Гвідо Крозетт, гіпотетичне втручання у війну в Україні не є таким випадком, ба більше – воно б "спровокувало б подальше розкручування конфлікту". Тобто умов для прямого втручання італійських військ немає. В той самий час Крозетт назвав заяви Макрона щодо можливості введення західних військ такими, що "підвищують напругу".
Я не засуджую президента такої дружньої країни, як Франція, але я не розумію мети та користі цих заяв, які об’єктивно нагнітають напругу,
– заявив він.
Що відомо про заяви Макрона
- Декілька місяців тому Еммануель Макрон допустив можливість відправки західних військ в Україну. Водночас ще у березні президент Франції наголосив, що "не виключати чогось не означає це робити". За його словами, єдиний спосіб досягти миру – зупинити агресора.
- Риторика Макрона лишається незмінною. Зокрема, вже у травні він підтвердив свою готовність відправити французьких солдатів в Україну – однак за певної умови. Він зазначив, що його стратегічна мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не могла перемогти в Україні, оскільки перемога Росії у цьому конфлікті загрожує безпеці всієї Європи. Тобто якби росіяни прорвали лінію фронту і введення попросила б Україна – Франція відгукнулася б.
- Володимир Зеленський зазначав, що Макрон мав кілька пропозицій. Під відправкою військ малося на увазі те, що місія НАТО може тренувати українських солдатів або в Україні можна створити підземні хаби, щоб ремонтувати західну техніку. Водночас про пряме втручання не йшлося.
- У той самий час угорський прем'єр Віктор Орбан стверджує, що Захід "за крок від того, щоб ввести війська в Україну". Він заявив, що Угорщина триматиметься осторонь, оскільки "Брюссель грається з вогнем".