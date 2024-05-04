За його словами, нашій державі потрібно допомагати, щоб уникнути розширення конфлікту, однак Крозетт не хоче підвищувати напруженість. Як зазначив політик, Італія шукає будь-які форми діалогу, але не буде вводити війська.

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Позиція Італії

Гвідо Крозетт заявив, що позиція Італії лишається незмінно. Країна переконана, що Україні потрібно допомагати – й вона робить це. Однак міністр оборони наголосив, Італія виключає пряме втручання військових у війну.

Тому що, на відміну від інших, ми маємо в нашій системі чітку заборону на прямі військові інтервенції, поза межами того, що передбачено законами і Конституцією. Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН,

– вказав міністр.

На думку Гвідо Крозетт, гіпотетичне втручання у війну в Україні не є таким випадком, ба більше – воно б "спровокувало б подальше розкручування конфлікту". Тобто умов для прямого втручання італійських військ немає. В той самий час Крозетт назвав заяви Макрона щодо можливості введення західних військ такими, що "підвищують напругу".

Я не засуджую президента такої дружньої країни, як Франція, але я не розумію мети та користі цих заяв, які об’єктивно нагнітають напругу,

– заявив він.

Що відомо про заяви Макрона