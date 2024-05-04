Раніше Сікорський запевнив, що у разі нападу Росії на країни НАТО, Москва зазнає неминучої поразки.
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Нехай Путін здогадується
Очільник польського МЗС, який перебуває в США, прокоментував війну в Україні в інтерв'ю BBC World.
Радослав Сікорський не думає, що Путін настільки необачний, аби напасти на країну – члена НАТО. Втім, за словами міністра, це зовсім не означає, що для країн Європи не існує російської загрози. Адже одного разу очільник Кремля вже проявив нерозсудливість, коли вторгся в Україну.
Польський міністр висловив цілковиту підтримку Емануелю Макрону, який й надалі не виключає відправку в Україну західних військ. Сікорський вважає, що це правильно – тримати інтригу.
Ми не будемо показувати свої карти. Ми дамо президенту Путіну подумати над тим, що ми можемо зробити,
– заявив Сікорський, коментуючи можливість відправки в Україну польських військ.
Міністр зазначив, що Варшава витрачає на оборону найбільшу частину ВВП в НАТО – 4% відсотки, а наступного року може витратити більше.
Крім того, Сікорський назвав умову для закінчення війни. За його словами, вона може завершитися тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження є вищою за мету, яку він хоче досягнути. Посадовець наголосив, що наразі немає жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори.