Офіцер артилерії 4 бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що попри активні дії росіян, в більшості випадків, вони зазнають поразок. Всі цифри втрат ворога у зведеннях є правдивими.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами Назаренка, послаблень темпів російської армії на Бахмутському напрямку немає. Ворог продовжує завдавати обстрілів та намагається просуватись. Щодня відбуваються боєзіткнення, ворог бомбардує ближні та дальні тили, населені пункти. Росіяни ведуть вогонь, застосовуючи велику кількість боєприпасів до артилерії, мінометів та танків.

Складно сказати, в якому місці й що планує ворог, але в будь-якому разі ЗСУ готові до різних варіантів дій ворога. Специфіка сучасної війни для нас є в динамічній обороні та збереженні життя кожного українського героя,

– зазначив офіцер артилерії 4 бригади Національної гвардії України "Рубіж".

Також росіяни активно застосовують авіацію, особливо керовані авіабомби, фактично, "засипають" ними весь Бахмутський напрямок. Окупанти застосовують абсолютно різні тактики: наступ малими та великими групами.

Бахмутський напрямок: дивіться на карті

Великі втрати ворога

В більшості випадках, за словами Назаренка, ворог зазнає невдач. Саме тому ми бачимо велику кількість їхніх втрат в офіційних зведеннях, які є правдивими. Кожна бригада, кожен підрозділ ЗСУ знищують ворога щодня завдяки злагодженій роботі.

Для нас, як для підрозділів артилерії, дуже важливою є робота операторів БПЛА. Це є наші очі, ми бачимо, куди і як ми стріляємо. Коли ми бачимо, що ворог починає накопичення, ми завдаємо ударів. Кожен наш постріл має бути точнішим, ніж ворожий,

– підкреслив офіцер артилерії 4 бригади Національної гвардії України "Рубіж".

Також залучаємо наших читачів до збору для 4 бригади Національної гвардії України "Рубіж". Збір коштів відбувається на обладнання для підрозділів розвідки, а саме коптери, РЕБ та нічне обладнання. Крокуємо до перемоги разом!

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