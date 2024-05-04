Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що в деяких випадках військовим вдається повертати втрачені позиції. Війна йде за кожний будинок та підвал. Росіяни прагнуть зав'язати бої у міській забудові.

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Що важливо росіянам

З тактичного погляду, за словами комбата, бої у міській забудові окупантам вигідніші, адже вони переважають за кількістю особового складу. Хоч втрати будуть високими, але противнику важливо вести війну в житлових кварталах.

Періодично російська пропаганда робить вкиди, що буцім росіяни уже затягнулися в міську забудову – зайшли в Часів Яр. Утім, це неправда. Натепер Сили оборони повністю утримують населений пункт.

Росіянам важливо вирівняти лінію бойового зіткнення, тому продовжують штурмувати в напрямку Кліщіївки та Андріївки, намагаючись відкинути українських військових до водогінного каналу Донбас.

Я вірю, що противнику, попри дати, символізм та накопичення, не вдасться повним обсягом найближчим часом реалізувати поставлені перед ним завдання, себто окупувати Часів Яр,

– зазначив Федоренко.

Наступні півтора місяця будуть складними

Російські окупанти розуміють, що мають "вікно можливостей" – орієнтовно півтора місяця. У цей період відбуватиметься максимальне накопичення сил та засобів з пакета допомоги від США. Деяка зброя уже почала надходити на фронт, але максимальна концентрація потребує часу.

Юрій Федоренко зауважив, коли Сили оборони почнуть отримувати більше вогневих засобів та боєприпасів, окупанти не зможуть з такою активністю поводити ударно-штурмові дії. Переважна більшість буде знищуватися дистанційним артилерійським вогнем – піхота, штурмові групи, легка броньована техніка та арта.

Найближчі півтора місяця будуть дуже-дуже важкими. Але це черговий виклик як для Сил оборони, так і для української нації, яка неодноразово борола і цього разу поборить ці складні виклики,

– сказав комбат.

Повторюють тактику як в Бахмуті

Федоренко розповів, що ворогу надзвичайно важливо тримати всю лінію зіткнення з однаковою інтенсивністю. Проте, мабуть, найбільше окупанти тиснуть біля сіл Іванівське та Богданівка.

Бої за Часів Яр: дивіться на карті

Росіянам знову-таки вагомо взяти в оперативне оточення Часів Яр. Ця тактика їм знайома. Так само відбувалося з Бахмутом, коли загарбники обступали його з флангів.

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Про використання хімічної зброї

Командир батальйону ударних БпАК зазначив: окупанти використовують все, що мають на озброєнні й не тільки. Ворог переважає за щільністю артилерійського вогню – один до шести.

Активно застосовують авіацію, оскільки це дало позитивні здобутки на Авдіївському відтинку. Відтак пробують повторити те ж саме в напрямку Часового Яру, коли знищується буквально посадка за посадкою та руйнується під'їзд за під'їздом.

Додатково працює броньована техніка, різні автівки, які забезпечують сполучення, засоби БпЛА ударного та розвідувального типу дії, FPV-дрони, мавіки зі скидами та інше.

Також періодично противник застосовує хімічну зброю, намагаючись "викурити" наші піхотні підрозділи з передових позицій. Тому дійсно противник застосовує в кількості все, що має,

– констатував Юрій Федоренко.

Ситуація неподалік Часового Яру