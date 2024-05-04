У британській розвідці зазначили, що у війні на виснаження перевага надається масі, а не якості.

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Росія адаптувала свої збройні сили до війни на виснаження

Відповідний завіт розвідки Міноборони Британії опублікували у суботу, 4 травня. У відомстві зазначили, що "ставка на масовість", швидше за все, збережеться протягом всієї війни Росії проти України і матиме довготривалий вплив на майбутню російську армію.

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Втрати Росії у живій силі колосальні

У звіті повідомляється, що середньодобова кількість російських втрат в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на рівні 2024 року – 899 вбитих та поранених солдатів на день.

При цьому у британській розвідці припустили, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять активні наступальні операції на сході України.