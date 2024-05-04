У британській розвідці зазначили, що у війні на виснаження перевага надається масі, а не якості.
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Росія адаптувала свої збройні сили до війни на виснаження
Відповідний завіт розвідки Міноборони Британії опублікували у суботу, 4 травня. У відомстві зазначили, що "ставка на масовість", швидше за все, збережеться протягом всієї війни Росії проти України і матиме довготривалий вплив на майбутню російську армію.
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Втрати Росії у живій силі колосальні
У звіті повідомляється, що середньодобова кількість російських втрат в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на рівні 2024 року – 899 вбитих та поранених солдатів на день.
При цьому у британській розвідці припустили, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять активні наступальні операції на сході України.
- Зазначимо, що за даними Генштабу, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 260 окупантів. Загалом втрати Росії у війні від початку повномасштабного вторгнення складають понад 473 тисячі вбитими й пораненими.
- Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.
- Натомість підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобам російських загарбників.