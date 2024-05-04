Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила понад 470 тисяч особового складу. Також на брухт перетворилися тисячі одиниць російської техніки, вартість якої сягає мільйонів доларів.
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Актуальна статистика втрат
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 473 400 (+1260) осіб,
- танків – 7 366 (+12),
- бойових броньованих машин – 14 156 (+27),
- артилерійських систем – 12 148 (+46),
- РСЗВ – 1055 (+2),
- засоби ППО – 788 (+2),
- літаків – 348 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 611 (+31),
- крилаті ракети – 2 127 (+1),
- кораблі /катери – 26 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 337 (+71),
- спеціальна техніка – 2001 (+8).
Втрати ворога станом на 4 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ