Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила понад 470 тисяч особового складу. Також на брухт перетворилися тисячі одиниць російської техніки, вартість якої сягає мільйонів доларів.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 473 400 (+1260) осіб,
  • танків – 7 366 (+12),
  • бойових броньованих машин – 14 156 (+27),
  • артилерійських систем – 12 148 (+46),
  • РСЗВ – 1055 (+2),
  • засоби ППО – 788 (+2),
  • літаків – 348 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 611 (+31),
  • крилаті ракети – 2 127 (+1),
  • кораблі /катери – 26 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 337 (+71),
  • спеціальна техніка – 2001 (+8).


Втрати ворога станом на 4 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ