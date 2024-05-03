Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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Окупант бідкається через втрати в своєму війську
ГУР МО оприлюднив перехоплену розмова окупанта щодо безуспішності штурмових дій та значних втрат серед військовослужбовців збройних сил Росії в районі Часів Яр Донецької області. Цей аудіофрагмент розвідники поширили ввечері в четвер, 2 травня.
Кажу, що народу набирають п****ец, а вони усі утилізуються в цьому, Часовому Яру. Там же наступ йде. У вас стоїть фронт (у співбесідника – 24 Канал), тому можливо й не видно. Просто зараз, кажу, розвісили усюди плакати лям 200, одноразові виплати, пільги...,
– заявив окупант.
ГУР перехопив розмову окупанта: дивіться відео
Яка ситуація біля Часового Яру: останні новини
- Російські загарбники не припиняють серйозно тиснути на Часів Яр. Відомо, що бої тривають уже на кордонах міста. Втім окупантам не вдається прорватися до каналу Сіверський Донець – Донбас, який важливий для подальшого просування Донеччиною. В ОСУВ "Хортиця" наголошують, що ситуація контрольована.
- Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що росіяни уже кинули всі ресурси на для захоплення Часового Яру. На думку офіцера, окупанти фізично не зможуть взяти населений пункт до сакральної для них дати – 9 травня, тому доведеться вигадувати нову.