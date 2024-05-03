Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Оккупант жалуется из-за потерь в своем войске

ГУР МО обнародовал перехваченный разговор оккупанта о безуспешности штурмовых действий и значительных потерь среди военнослужащих вооруженных сил России в районе Часов Яр Донецкой области. Этот аудиофрагмент они распространили вечером в четверг, 2 мая.

Говорю, что народу набирают п****ец, а они все утилизируются в этом, Часовом Яру. Там же наступление идет. У вас стоит фронт (у собеседника – 24 Канал), поэтому возможно и не видно. Просто сейчас, говорю, развесили всюду плакаты лям 200, одноразовые выплаты, льготы...,

– заявил оккупант.

ГУР перехватил разговор оккупанта: смотрите видео

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