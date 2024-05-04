С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла более 470 тысяч личного состава. Также на металлолом превратились тысячи единиц российской техники, стоимость которой достигает миллионов долларов.

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Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 473 400 (+1260) человек,
  • танков – 7 366 (+12),
  • боевых бронированных машин – 14 156 (+27),
  • артиллерийских систем – 12 148 (+46),
  • РСЗВ – 1055 (+2),
  • средства ПВО – 788 (+2),
  • самолетов – 348 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 611 (+31),
  • крылатые ракеты – 2 127 (+1),
  • корабли /катера – 26 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 337 (+71),
  • специальная техника – 2001 (+8).


Потери врага по состоянию на 4 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ