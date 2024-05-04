Російське джерело, яке й раніше сповіщало про зміни в командуванні ворога, стверджувало, що за останні місяці міноборони Росії змінило кількох російських командувачів високого рівня. Зокрема, командувача Східним військовим округом генерал-полковника Сергія Кузьменка на генерал-лейтенанта Олександра Санчика, а командувача Південним військовим округом генерал-полковника Сергія Кузовлєва на генерал-полковника Геннадія Анашкіна.

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Що ще змінилось

Водночас колишній командувач Західним військовим округом генерал-полковник Євген Нікіфоров вибув із конкурсу на посаду командувача Московським військовим округом і тепер є начальником штабу Сухопутних військ Росії.

Нічого не повідомляли про Ленінградський військовий округу, яким, командує колишній начальник Генштабу Сухопутних військ Росії генерал-полковник Олександр Лапін, а також про угруповання військ "Дніпро", яке перебуває під командуванням командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського.

Крім цього, за інформацією джерела, генерал-лейтенанта Олексія Подівілова призначили начальником штабу SMD і що посада начальника штабу SMD наразі вакантна. Інсайдерське джерело стверджує, що міноборони Росії не змінювало командування Центрального військового округу, яким генерал-полковник Андрій Мордвічов керує з січня 2023 року, а генерал-лейтенант Денис Лямін – начальник штабу з жовтня 2023 року.

Командувачі російських військових округів останнім часом також керували відповідним "угрупуванням сил" в Україні. Ймовірно, нові командувачі взяли на себе відповідальність за відповідне угруповання військ свого військового округу.

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