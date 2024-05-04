Российский источник, который и раньше сообщал об изменениях в командовании врага, утверждал, что за последние месяцы минобороны России сменило нескольких российских командующих высокого уровня. В частности, командующего Восточным военным округом генерал-полковника Сергея Кузьменко на генерал-лейтенанта Александра Санчика, а командующего Южным военным округом генерал-полковника Сергея Кузовлева на генерал-полковника Геннадия Анашкина.
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Что еще изменилось
В то же время бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Евгений Никифоров выбыл из конкурса на должность командующего Московским военным округом и теперь является начальником штаба Сухопутных войск России.
Ничего не сообщалось о Ленинградском военном округе, которым, командует бывший начальник Генштаба Сухопутных войск России генерал-полковник Александр Лапин, а также о группировке войск "Днепр", которая находится под командованием командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.
Кроме этого, по информации источника, генерал-лейтенанта Алексея Подивилова назначили начальником штаба SMD и что должность начальника штаба SMD пока вакантна. Инсайдерский источник утверждает, что минобороны России не меняло командование Центрального военного округа, которым генерал-полковник Андрей Мордвичев руководит с января 2023 года, а генерал-лейтенант Денис Лямин – начальник штаба с октября 2023 года.
Командующие российских военных округов в последнее время также руководили соответствующей "группировкой сил" в Украине. Вероятно, новые командующие взяли на себя ответственность за соответствующую группировку войск своего военного округа.
Главная цель России в Украине на 2024 год
- Россия не отказалась от своих захватнических планов в отношении украинских территорий. Главной целью Кремля и дальше остается полный захват Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны. Они также проанализировали последние заявления официальных лиц о ситуации на фронте.
- Тезис о том, что Россия планирует захватить все территории Донецкой и Луганской областей, в недавнем интервью The Times подтвердил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк. Он также добавил, что российские военные попытаются оккупировать Запорожскую область, а также Харьков и Сумы. Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью The Economist также заявил, что в Кремле не отказались от планов захватить Донецкую и Луганскую области.
- В отчете ISW также ссылались и на заявления Владимира Зеленского, который недавно отметил, что Украина сосредоточена на Авдеевском направлении, где в последнее время враг постоянно давит на позиции ВСУ. Президент Украины сообщил, что оккупанты планируют усиливать наступление летом 2024 года, и добавил, что наша страна столкнулась уже с "новым этапом войны".