Российский источник, который и раньше сообщал об изменениях в командовании врага, утверждал, что за последние месяцы минобороны России сменило нескольких российских командующих высокого уровня. В частности, командующего Восточным военным округом генерал-полковника Сергея Кузьменко на генерал-лейтенанта Александра Санчика, а командующего Южным военным округом генерал-полковника Сергея Кузовлева на генерал-полковника Геннадия Анашкина.

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Что еще изменилось

В то же время бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Евгений Никифоров выбыл из конкурса на должность командующего Московским военным округом и теперь является начальником штаба Сухопутных войск России.

Ничего не сообщалось о Ленинградском военном округе, которым, командует бывший начальник Генштаба Сухопутных войск России генерал-полковник Александр Лапин, а также о группировке войск "Днепр", которая находится под командованием командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.

Кроме этого, по информации источника, генерал-лейтенанта Алексея Подивилова назначили начальником штаба SMD и что должность начальника штаба SMD пока вакантна. Инсайдерский источник утверждает, что минобороны России не меняло командование Центрального военного округа, которым генерал-полковник Андрей Мордвичев руководит с января 2023 года, а генерал-лейтенант Денис Лямин – начальник штаба с октября 2023 года.

Командующие российских военных округов в последнее время также руководили соответствующей "группировкой сил" в Украине. Вероятно, новые командующие взяли на себя ответственность за соответствующую группировку войск своего военного округа.

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