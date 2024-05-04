В британской разведке отметили, что в войне на истощение преимущество отдается массе, а не качеству.
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Россия адаптировала свои вооруженные силы к войне на истощение
Соответствующий отчет разведки Минобороны Великобритании опубликовали в субботу, 4 мая. В ведомстве отметили, что "ставка на массовость", скорее всего, сохранится в течение всей войны России против Украины и будет иметь долговременное влияние на будущую российскую армию.
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Потери России в живой силе колоссальные
В отчете сообщается, что среднесуточное количество российских потерь в Украине в течение апреля 2024 года осталась на уровне 2024 года – 899 убитых и раненых солдат в день.
При этом в британской разведке предположили, что в течение следующих двух месяцев уровень потерь среди россиян снова возрастет, поскольку они возобновят активные наступательные операции на востоке Украины.
- Отметим, что по данным Генштаба, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 260 оккупантов. В целом потери России в войне с начала полномасштабного вторжения составляют более 473 тысяч убитыми и ранеными.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника.
- Зато подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам российских захватчиков.