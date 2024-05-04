Стоит отметить, что Россия также пытается выбить украинских защитников и на Левобережье Херсонщины и на Запорожском направлении. Однако наступление врага там не такое интенсивное.

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Какова ситуация на фронте 4 мая

За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Наибольшие бои шли на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении наши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражено 7 атак, осуществленных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клищеевка и Андреевка в Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, совершил 11 безуспешных атак.

Россия продолжает обстреливать Украину

За сутки Россия нанесла 5 ракетных и 105 авиационных ударов по нашей стране, осуществила 91 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Все их сбили силы ПВО.

За прошедшие сутки авиационные удары подверглись населенные пункты:

Барановка Сумской области;

Боровая, Купянск Харьковской области;

Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области;

Спирное, Терны, Ямполовка, Торское, Лиман, Верхнекаменское, Северск, Ивано-Дарьевка, Дилиевка, Нью-Йорк, Волчье, Калиновое, Желанное, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Камышевка, Карловка, Богоявленка, Евгеновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;

Работино Запорожской области,

Крынки на Херсонщине.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Потери врага колоссальные: успешные операции ВСУ

Несмотря на все, наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктах управления противника. Зато подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийских средствам российских захватчиков.