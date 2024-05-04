Стоит отметить, что Россия также пытается выбить украинских защитников и на Левобережье Херсонщины и на Запорожском направлении. Однако наступление врага там не такое интенсивное.

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Какова ситуация на фронте 4 мая

За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Наибольшие бои шли на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Россия продолжает обстреливать Украину

За сутки Россия нанесла 5 ракетных и 105 авиационных ударов по нашей стране, осуществила 91 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Все их сбили силы ПВО.

За прошедшие сутки авиационные удары подверглись населенные пункты:

  • Барановка Сумской области;
  • Боровая, Купянск Харьковской области;
  • Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области;
  • Спирное, Терны, Ямполовка, Торское, Лиман, Верхнекаменское, Северск, Ивано-Дарьевка, Дилиевка, Нью-Йорк, Волчье, Калиновое, Желанное, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Камышевка, Карловка, Богоявленка, Евгеновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
  • Работино Запорожской области,
  • Крынки на Херсонщине.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Потери врага колоссальные: успешные операции ВСУ

Несмотря на все, наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктах управления противника. Зато подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийских средствам российских захватчиков.