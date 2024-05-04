Стоит отметить, что Россия также пытается выбить украинских защитников и на Левобережье Херсонщины и на Запорожском направлении. Однако наступление врага там не такое интенсивное.
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Какова ситуация на фронте 4 мая
За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Наибольшие бои шли на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.
Россия продолжает обстреливать Украину
За сутки Россия нанесла 5 ракетных и 105 авиационных ударов по нашей стране, осуществила 91 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Все их сбили силы ПВО.
За прошедшие сутки авиационные удары подверглись населенные пункты:
- Барановка Сумской области;
- Боровая, Купянск Харьковской области;
- Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области;
- Спирное, Терны, Ямполовка, Торское, Лиман, Верхнекаменское, Северск, Ивано-Дарьевка, Дилиевка, Нью-Йорк, Волчье, Калиновое, Желанное, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Камышевка, Карловка, Богоявленка, Евгеновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
- Работино Запорожской области,
- Крынки на Херсонщине.
Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Потери врага колоссальные: успешные операции ВСУ
Несмотря на все, наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктах управления противника. Зато подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийских средствам российских захватчиков.