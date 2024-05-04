06:32, 4 мая

Ориентировочно в 00:47 в Харькове прогремели взрывы. Предварительно Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА направляется с Белгородщины курсом на юго-запад.

Ориентировочно в 00:14 в мониторинговых телеграмм-каналах написали о первых двух дронах неустановленного типа, в 00:31, что враг запустил еще два беспилотника.

В регионе работала ПВО.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город подвергся вражеским атакам. Зафиксировано два прилета "Шахедов" по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района.

К сожалению, по состоянию на 1:51 мэр сообщил о трех раненых, среди них – один ребенок.

В результате падения обломков сбитых "Шахедов" вспыхнуло гражданское двухэтажное офисное здание.