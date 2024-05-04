Детально про ситуацію в країні станом на 4 травня: головні події дня, обстановку на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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ППО уночі збила 13 "Шахедів"
Росіяни уночі атакували Україну 13-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та чотирма зенітними керованими ракетами С-300.
У Повітряних Силах прозвітували про збиття усіх 13 ударних БпЛА у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
Уночі в Криму було гучно
У тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи. Гучно було в Джанкої, Євпаторії, Первомайському, Красноперекопську та інших населених пунктах. Окупанти заявили про збиття 15 –17 ракет.
Моніторингові канали писали, що о 2:04 зупиняли рух машин на Кримському мосту. Орієнтовно о 2:17 міст відкрили знову.
Харків зазнав атаки
Орієнтовно о 00:47 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА прямує з Бєлгородщини курсом на південний захід.
Орієнтовно о 00:14 у моніторингових телеграм-каналах написали про перші два дрони невстановленого типу, о 00:31, що ворог запустив ще два безпілотники.
В регіоні працювала ППО.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто зазнало ворожих атак. Зафіксовано два прильоти "Шахедів" по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району.
На жаль, станом на 1:51 мер повідомив про трьох поранених, серед них – одна дитина.
Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" спалахнула цивільна двоповерхова офісна будівля.
Павлоград атакували "Шахеди"
У Павлограді Дніпропетровської області чули вибухи – місто атакували "Шахеди". Повітряні сили повідомили, що працює ППО. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що частина "Шахедів", запущених ворогом, летіла у південному напрямку курсом на Дніпропетровщину.
Вибухи у Павлограді пролунали орієнтовно о 1:13 4 травня.
Вже о 1:21 місцеві телеграм-канали написали, що Павлограді після вибухів частково зникло світло.