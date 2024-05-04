06:32, 4 травня

Орієнтовно о 00:47 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА прямує з Бєлгородщини курсом на південний захід.

Орієнтовно о 00:14 у моніторингових телеграм-каналах написали про перші два дрони невстановленого типу, о 00:31, що ворог запустив ще два безпілотники.

В регіоні працювала ППО.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто зазнало ворожих атак. Зафіксовано два прильоти "Шахедів" по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району.

На жаль, станом на 1:51 мер повідомив про трьох поранених, серед них – одна дитина.

Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" спалахнула цивільна двоповерхова офісна будівля.