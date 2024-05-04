Варто зазначити, що Росія також намагається вибити українських захисників і на Лівобережжі Херсонщини та на Запорізькому напрямку. Однак наступ ворога там не такий інтенсивний.

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Яка ситуація на фронті 4 травня

Протягом минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Найбільші бої точилися на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка й Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак.

Росія продовжує обстрілювати Україну

За добу Росія завдала 5 ракетних та 105 авіаційних ударів по нашій країні, здійснила 91 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу "Shahed". Усі їх збили сили ППО.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:

Баранівка Сумської області;

Борова, Куп'янськ Харківської області;

Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області;

Спірне, Терни, Ямполівка, Торське, Лиман, Верхньокам'янське, Спірне, Сіверськ, Івано-Дар'ївка, Диліївка, Нью-Йорк, Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Комишівка, Карлівка, Богоявленка, Євгенівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області;

Роботине Запорізької області,

Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Втрати ворога колосальні: успішні операції ЗСУ

Попри все, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Зокрема протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника. Натомість підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобам російських загарбників.