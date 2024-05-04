Варто зазначити, що Росія також намагається вибити українських захисників і на Лівобережжі Херсонщини та на Запорізькому напрямку. Однак наступ ворога там не такий інтенсивний.
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Яка ситуація на фронті 4 травня
Протягом минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Найбільші бої точилися на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.
Росія продовжує обстрілювати Україну
За добу Росія завдала 5 ракетних та 105 авіаційних ударів по нашій країні, здійснила 91 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Вночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу "Shahed". Усі їх збили сили ППО.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:
- Баранівка Сумської області;
- Борова, Куп'янськ Харківської області;
- Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області;
- Спірне, Терни, Ямполівка, Торське, Лиман, Верхньокам'янське, Спірне, Сіверськ, Івано-Дар'ївка, Диліївка, Нью-Йорк, Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Комишівка, Карлівка, Богоявленка, Євгенівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області;
- Роботине Запорізької області,
- Кринки на Херсонщині.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Втрати ворога колосальні: успішні операції ЗСУ
Попри все, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Зокрема протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника. Натомість підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобам російських загарбників.