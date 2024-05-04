В Луганській ОВА повідомили 4 травня, що ворожі дрони полювали на позиції українських військових поблизу Невського, Куземівки, Греківки. Протягом минулої доби на фронті відбулось 119 бойових зіткнень.

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Що відомо про ситуацію на Луганщині

Загарбники намагаються прорвати нашу оборону одразу з трьох боків,

– розповів очільник ОВА.

Він пояснив, що росіяни:

штурмують на Куп'янському напрямку поблизу Андріївки та Стельмахівки;

атакували за підтримки авіації в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку;

не припиняють спроб просунутися в Білогорівці.

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що постраждали від артилерійських та мінометних ударів Макіївка, Греківка, Куземівка, Стельмахівка.

Що відбувається на Луганщині: дивіться на карті

Яка ситуація на фронті