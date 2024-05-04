В Луганській ОВА повідомили 4 травня, що ворожі дрони полювали на позиції українських військових поблизу Невського, Куземівки, Греківки. Протягом минулої доби на фронті відбулось 119 бойових зіткнень.

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Що відомо про ситуацію на Луганщині

Загарбники намагаються прорвати нашу оборону одразу з трьох боків,
– розповів очільник ОВА.

Він пояснив, що росіяни:

  • штурмують на Куп'янському напрямку поблизу Андріївки та Стельмахівки;
  • атакували за підтримки авіації в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку;
  • не припиняють спроб просунутися в Білогорівці.

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що постраждали від артилерійських та мінометних ударів Макіївка, Греківка, Куземівка, Стельмахівка.

Що відбувається на Луганщині: дивіться на карті

Яка ситуація на фронті

  • У Генштабі ЗСУ розповіли вранці 4 травня, що ЗСУ відбили 6 атак на Куп'янському напрямку, 7 – на Лиманському, 27 – на Бахмутському, 34 – на Авдіївському. Також наші військові продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. Окрім того, окупанти намагались атакувати на Оріхівському та Херсонському напрямках.
  • Аналітики проєкту DeepState заявили, що ворог просунувся в Нетайловому. Уточнили ситуацію в районі Часового Яру, Роботиного, Соловйового та Кринків.
  • Буквально 14 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія хоче захопити Часів Яр до 9 травня. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що взяття міста окупантами питання часу.