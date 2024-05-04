В Луганской ОВА сообщили 4 мая, что вражеские дроны охотились на позиции украинских военных вблизи Невского, Куземовки, Грековки. За прошедшие сутки на фронте состоялось 119 боевых столкновений.

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Что известно о ситуации на Луганщине

Захватчики пытаются прорвать нашу оборону сразу с трех сторон,

– рассказал глава ОВА.

Он объяснил, что россияне:

штурмуют на Купянском направлении вблизи Андреевки и Стельмаховки;

атаковали при поддержке авиации в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Лиманском направлении;

не прекращают попыток продвинуться в Белогоровке.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что пострадали от артиллерийских и минометных ударов Макеевка, Грековка, Куземовка, Стельмаховка.

Что происходит на Луганщине: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте