Ранее Сикорский заверил, что в случае нападения России на страны НАТО, Москва потерпит неизбежное поражение.

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Пусть Путин догадывается

Глава польского МИД, который находится в США, прокомментировал войну в Украине в интервью BBC World.

Радослав Сикорский не думает, что Путин настолько опрометчив, чтобы напасть на страну – члена НАТО. Впрочем, по словам министра, это вовсе не означает, что для стран Европы не существует российской угрозы. Ведь однажды глава Кремля уже проявил безрассудство, когда вторгся в Украину.

Польский министр выразил полную поддержку Эмануэлю Макрону, который и в дальнейшем не исключает отправку в Украину западных войск. Сикорский считает, что это правильно – держать интригу.

Справка: Напомним, президент Франции четко заявил, что цивилизованный мир не должен позволить стране – агрессорке победить в России. Когда в Кремле угрожают ядерным оружием, то они не говорят, когда именно, при каких условиях, и в каком количестве готовы его применить. Итак, держат весь Запад в так называемой стратегической неопределенности. Когда Макрон говорит об отправке войск, он бьет по оккупантам их же козырем, заставляя в Кремле только догадываться об уровне возможностей и готовности Запада использовать их для остановки российской агрессии.

Мы не будем показывать свои карты. Мы дадим президенту Путину подумать над тем, что мы можем сделать,

– заявил Сикорский, комментируя возможность отправки в Украину польских войск.

Министр отметил, что Варшава тратит на оборону наибольшую часть ВВП в НАТО – 4% процента, а в следующем году может потратить больше.

Кроме того, Сикорский назвал условие для окончания войны. По его словам, она может завершиться тогда, когда Путин поймет, что цена ее продолжения выше цели, которую он хочет достичь. Чиновник отметил, что пока нет никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры.