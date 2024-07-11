Об этом сообщил глава ОВА. Также Максим Козицкий рассказал, есть ли разрушения в результате российской атаки.

Обратите внимание Россия атаковала Украину дронами и ракетами: сбито 6 "Шахедов"

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия атаки на Львовщину сегодня ночью

Чиновник рассказал, что во время тревоги, которая длилась на Львовщине с 01:01 до 02:55, воздушное пространство области пересек один беспилотник оккупантов.

Его уничтожили силами и средствами ПВО ВзК "Запад". Предварительно обошлось без жертв, пострадавших и разрушений,

– заявил председатель ОВА.

Кстати, в Воздушных силах сообщили, что ночью враг выпустил 6 ударных беспилотников. Все "Шахеды" наши защитники неба ликвидировали над Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областями.

К боевой работе привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

"Низкий поклон всем, кто служит в Противовоздушной Обороне Украины!" – подчеркнул Козицкий.