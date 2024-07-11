Ранее мониторинговые каналы писали, что вражеский беспилотник движется курсом на Львов. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Во Львовской области работает ПВО

Воздушная тревога в области была объявлена ​​в 01:01. Она также распространилась на ряд других областей Украины. Воздушные силы также предупреждали, что БпЛА двигаются в западном направлении.

В 01:28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в регионе.

Наша ПВО!

– написал он.

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