Ранее мониторинговые каналы писали, что вражеский беспилотник движется курсом на Львов. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Во Львовской области работает ПВО
Воздушная тревога в области была объявлена в 01:01. Она также распространилась на ряд других областей Украины. Воздушные силы также предупреждали, что БпЛА двигаются в западном направлении.
В 01:28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в регионе.
Наша ПВО!
– написал он.