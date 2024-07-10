Около 10:40 в Одесской области раздалась воздушная тревога. Стало известно, что в направлении региона летит ракета из временно оккупированного Крыма.

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Взрыв в Одессе

Воздушные силы уточнили, что цель движется в сторону Черноморска. Также они призвали жителей Одессы немедленно пройти в укрытие.

Одесса и Одесский район, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою! Ракетная опасность!

– обращался к украинцам глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Через считанные минуты после объявления тревоги, в пределах Одессы раздался взрыв.

Как пишут мониторинговые каналы, по городу была выпущена управляемая авиационная ракета Х-31П.

В 10:55 для Одесской области дали отбой тревоги.

Напомним, ночью 10 июля Одесская область находилась под ударом "Шахедов" и ракет.

Ракеты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Так, в результате активного противодействия 3 вражеских ракеты Х-59/Х-69 и 3 ударных БПЛА не достигли своих целей.

В целом враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, 20 "Шахедами".