Раніше моніторингові канали писали, що ворожий безпілотник рухається курсом на Львів. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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На Львівщині працює ППО

Повітряну тривогу в області оголосили о 01:01. Вона також поширилась на низку інших областей України. Повітряні сили також попереджали, що БпЛА рухаються в західнному напрямку.

О 01:28 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в регіоні.

Наша ППО!

– написав він.

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