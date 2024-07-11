Про це повідомив очільник ОВА. Також Максим Козицький розповів, чи є руйнування внаслідок російської атаки.

Зверніть увагу Росія атакувала Україну дронами і ракетами: збито 6 "Шахедів"

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Львівщину сьогодні вночі

Посадовець розповів, що під час тривоги, яка тривала на Львівщині з 01:01 до 02:55, повітряний простір області перетнув один безпілотник окупантів.

Його знищили силами та засобами ППО ПвК "Захід". Попередньо, обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань,

– заявив голова ОВА.

До речі, у Повітряних силах повідомили, що вночі ворог випустив 6 ударних безпілотників. Усі "Шахеди" наші оборонці неба ліквідували над Миколаївською, Хмельницькою, Львівською та Івано-Франківською областями.

До бойової роботи залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"Низький уклін всім, хто служить у Протиповітряній Обороні України!" – наголосив Козицький.