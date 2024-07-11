У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Скільки цілей ворога вдалося знищити під час атаки 11 липня

У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 11 липня 2024 року Росія завдала удару по Сумщині. Власне, окупанти атакували регіон двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області. Також ворог атакував 6-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Запускав противник ворожі безпілотники із Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Так, у ПС зазначили, що ворожі "Шахеди" були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

Збито 6 ударних БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що до бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.



У ніч на 11 липня збито 6 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ