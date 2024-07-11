В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.

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Сколько целей врага удалось уничтожить во время атаки 11 июля

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 11 июля 2024 года Россия нанесла удар по Сумской области. Собственно, оккупанты атаковали регион двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. Также враг атаковал 6-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Запускал противник вражеские беспилотники с Приморско-Ахтарска, что в России.

Так, в ПС отметили, что вражеские "Шахэды" были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Сбито 6 ударных БпЛА,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что к боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.



В ночь на 11 июля сбито 6 "Шахедов" / Инфографика Воздушных Сил ВСУ