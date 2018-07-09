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Миротворці на Донбасі: Порошенко озвучив сценарій, на який має погодитися Росія

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Росія має погодитись на розгортання місії ООН на всій території Донбасу
Росія має погодитись на розгортання місії ООН на всій території Донбасу / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація повинна погодитися на введення миротворчої місії ООН на території всіх тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, включаючи і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

Про це заявив Петро Порошенко на спільному брифінгу з главою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає прес-служба Президента України.

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Кремль повинен прийняти розгортання багатонаціональної миротворчої операції під керівництвом ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу, включаючи кордон з Росією,
– наголосив глава держави.

Окрім того, на думку українського президента, єдиним способом зміни ситуації на Донбасі є опечатка неконтрольованої частини українсько-російського кордону з державою агресором і забезпечення імплементації Мінських угод.

 

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Петро Порошенко Україна – Росія Саміт Україна – ЄС Миротворчий контингент Війна на Донбасі Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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