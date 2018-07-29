Ситуація на Донбасі: Україна зазнала суттєвих втрат, бойовики – ще більших

Упродовж суботи, 28 липня, російські окупаційні сили в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі 25 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог 3 рази відкривав вогонь із забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначимо, що в ході бойових дій загинуло 2 українських бійців, ще 2 отримали поранення. Водночас знищено 4 проросійських бойовиків та ще 6 поранено.

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У прес-центрі ООС уточнили, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по українських захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Поблизу Кримського та Водяного проросійські бойовики гатила з 82-міліметрових мінометів.

Окрім того, російські окупаційні сили силами диверсійно-розвідувальної групи спробували захопити позиції одного з українських підрозділів у районі Кримського. Об'єднані сили були змушені застосувати вогневі засоби. Зазнавши втрат, противник відступив.

Також відомо, що вже з початку неділі, 29 липня, проросійські бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Опитного та Павлополя.