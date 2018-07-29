Наші хлопці завалили роботою працівників ОРДЛОвських моргів, – боєць ЗСУ

Російські окупаційні сили цілу ніч проти неділі, 29 липня, обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Проте бійці Операції Об’єднаних сил завдали вогню у відповідь, внаслідок чого ворог зазнав суттєвих втрат.

Про це свідчить повідомлення на Facebook-сторінці військовослужбовця Збройних сил України Вікторії Руденко.

"Всю ніч на різних ділянках були запеклі бої... Але в основному ми працювали у відповідь на будь-який постріл... Макаки цієї ночі отримали добре, наших хлопців це, звичайно, не поверне, але все одно приємно, що працівників ОРДЛОвських моргів роботою завалили... В горлівський морг, наприклад, поїдуть лапті з зашквареного "Уралу", – написала вона.

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