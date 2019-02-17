Три боевых катера пополнят ряды ВМС ВСУ в 2019 году

Один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера будут приняты в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в течение 2019 года.

Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко на брифинге "Итоги реформирования Вооруженных Сил Украины".

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В состав Военно-морских сил принятые шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров,

– сказал Демьяненко.

Говорится о малых бронированных артиллерийскх катерах проекта 58155 "Гюрза-М" и больших десантно-штурмовых катерах проекта 58503 "Кентавр-ЛК", а также о катере проекта 58155 "Гюрза-М" и первых двух катерах "Кентавр", которые были построены в 2018 году и пока не введены в состав флота.

Также в начале февраля на заводе "Кузница на Рыбацком" в рамках реализации "Стратегии ВМС ВСУ – 2035" было заложено два катера: один артиллерийский катер "Гюрза-М" и один десантно-штурмовой "Кентавр". Их принятие в состав ВМС возможно в конце 2019 – начале 2020 года.

Демьяненко также заявил, что сейчас идет разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", оснащенного ракетным комплексом "Нептун".

США передали ВМС ВСУ два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря,

– рассказал представитель Генштаба.

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Он отметил, что уже вдвое наращена потенциал артиллерийских подразделений, улучшилось состояние обеспечения вооружением, военной и специальной техникой.

"На вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца, поставлены в войска около 8 тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, а также около 500 тысяч единиц боеприпасов. Восстановлено около 6 тысяч единиц вооружения и военной техники. В рамках технической помощи от США в армию поставлено 5 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 2500 приборов ночного видения. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса осваивается производство ракет и боеприпасов, в первую очередь тех, которые ля нас пока важны", – рассказал Демьяненко.