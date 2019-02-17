03:15
17 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Три боевых катера пополнят ряды ВМС ВСУ в 2019 году

      24 Читати новину українською
      Вячеслав Демьяненко
      Вячеслав Демьяненко / Скриншот

      Один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера будут приняты в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в течение 2019 года.

      Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко на брифинге "Итоги реформирования Вооруженных Сил Украины".

      Читайте также: Как эффектно обезвредить беспилотник противника: украинские воины разработали новый радиокомплекс

      В состав Военно-морских сил принятые шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров,
      – сказал Демьяненко.

      Говорится о малых бронированных артиллерийскх катерах проекта 58155 "Гюрза-М" и больших десантно-штурмовых катерах проекта 58503 "Кентавр-ЛК", а также о катере проекта 58155 "Гюрза-М" и первых двух катерах "Кентавр", которые были построены в 2018 году и пока не введены в состав флота.

      Также в начале февраля на заводе "Кузница на Рыбацком" в рамках реализации "Стратегии ВМС ВСУ – 2035" было заложено два катера: один артиллерийский катер "Гюрза-М" и один десантно-штурмовой "Кентавр". Их принятие в состав ВМС возможно в конце 2019 – начале 2020 года.

      Демьяненко также заявил, что сейчас идет разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", оснащенного ракетным комплексом "Нептун".

      США передали ВМС ВСУ два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря,
      – рассказал представитель Генштаба.

      Читайте также: Горячая сутки на Донбассе: есть потери среди украинских воинов

      Он отметил, что уже вдвое наращена потенциал артиллерийских подразделений, улучшилось состояние обеспечения вооружением, военной и специальной техникой.

      "На вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца, поставлены в войска около 8 тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, а также около 500 тысяч единиц боеприпасов. Восстановлено около 6 тысяч единиц вооружения и военной техники. В рамках технической помощи от США в армию поставлено 5 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 2500 приборов ночного видения. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса осваивается производство ракет и боеприпасов, в первую очередь тех, которые ля нас пока важны", – рассказал Демьяненко.

      blog_ava
      Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины: результаты второго полуфинала
      16 февраля
      3464
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Водный транспорт Міністерство оборони України
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 16 февраля: заявление Меркель о "Северном потоке-2" и обвал здания вуза в России
      16 февраля , 22:04 Главные новости 16 февраля: заявление Меркель о "Северном потоке-2" и обвал здания вуза в России
      770
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      16 февраля , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 1914
      Беларусь и демократия – разные полюса
      16 февраля , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 600
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      16 февраля , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 1309
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      16 февраля , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 267
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 25 июля: валюта дешевеет
       25 июля 2017 , 08:30
      Мэр Херсона назвал следствию имя человека, которого Гандзюк называла нападавшим
       20 ноября 2018 , 19:40
      "Убью того, кто сливает матчи", – тренер-иностранец в УПЛ
       24 августа 2018 , 23:41
      ПСЖ предложил сумасшедшую сумму Аяксу за двух молодых талантов
       3 января , 21:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук