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      Как эффектно обезвредить беспилотник противника: украинские воины разработали радиокомплекс

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      Военные испытали новый радиокомплекс, который может блокировать любые дроны
      Военные испытали новый радиокомплекс, который может блокировать любые дроны / Скриншот из видео

      На Черниговщине в учебном центре "Десна" состоялись испытания украинского специального радиокомплекса, с помощью которого можно активно противодействовать беспилотным летательным аппаратам.

      Этот радиокомплекс полностью разработали и произвели в Украине. Как пояснили украинские военные необходимость его создания, дело в том, что в последнее время участились случаи использования со стороны враждебных сил беспилотных летательных аппаратов, поэтому чтобы предотвратить слежение за режимными объектами и позициями наших армейцев, ВСУ активно изучают методы противодействия. Одним из таких мероприятий собственно и стало создание вышеупомянутого комплекса.

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      Новейший украинский радиокомплекс предусматривает использование дронов, которые используют как для общественных, так и военных нужд. Выполнили его в форме стрелкового оружия направленного действия.

      Особенностью работы комплекса является то, что он перекрывает все каналы телеметрии и GPS-навигации .В итоге беспилотником становится невозможно управлять, сам летательным аппарат становится дезориентированным, и как следствие, принудительно приземляется.

      В «Десні» випробували українську іновацію для протидії БПЛА

      Розвиток військових технологій не стоїть на місці і в нашому Навчальному центрі слідкують за новинками. Останнім часом почастішали випадки використання ворожими силами безпілотних літальних апаратів. Тож Збройні Сили України, аби запобігти стеженню за режимними об‘єктами та позиціями наших армійців, активно вивчають методи протидії БПЛА. Один з них - спеціальний радіо комплекс української розробки та виробництво. Апробацію новинки зробили в «Десні». Відео в мережі YouTube: https://youtu.be/l0HdTCk9l-Y

      Posted by Навчальний центр "Десна" - Прес-служба on Friday, 15 February 2019

      Недавно на "Укроборонпроме" испытали новую систему залпового огня БМ-21 "Берест". Она должна сменить старый советский комплекс БМ-21 "Град", которым вооружены Вооруженные силы Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие авиация Вооруженные силы Украины Новости Чернигова
      Источник: 24 канал
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