Как эффектно обезвредить беспилотник противника: украинские воины разработали радиокомплекс
На Черниговщине в учебном центре "Десна" состоялись испытания украинского специального радиокомплекса, с помощью которого можно активно противодействовать беспилотным летательным аппаратам.
Этот радиокомплекс полностью разработали и произвели в Украине. Как пояснили украинские военные необходимость его создания, дело в том, что в последнее время участились случаи использования со стороны враждебных сил беспилотных летательных аппаратов, поэтому чтобы предотвратить слежение за режимными объектами и позициями наших армейцев, ВСУ активно изучают методы противодействия. Одним из таких мероприятий собственно и стало создание вышеупомянутого комплекса.
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Новейший украинский радиокомплекс предусматривает использование дронов, которые используют как для общественных, так и военных нужд. Выполнили его в форме стрелкового оружия направленного действия.
Особенностью работы комплекса является то, что он перекрывает все каналы телеметрии и GPS-навигации .В итоге беспилотником становится невозможно управлять, сам летательным аппарат становится дезориентированным, и как следствие, принудительно приземляется.
Недавно на "Укроборонпроме" испытали новую систему залпового огня БМ-21 "Берест". Она должна сменить старый советский комплекс БМ-21 "Град", которым вооружены Вооруженные силы Украины.