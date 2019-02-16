Як ефектно знешкодити безпілотник противника: українські воїни розробили новий радіокомплекс
На Чернігівщині у навчальному центрі "Десна" відбулися випробування українського спеціального радіокомплексу, за допомогою якого можна активно протидіяти безпілотним літальним апаратам.
Цей радіокомплекс повністю розробили та виробили в Україні. Як пояснили українські військові необхідність його створення, річ у тім, що останнім часом почастішали випадки використання з боку ворожих сил безпілотних літальних апаратів, відтак аби запобігти стеженню за режимними об‘єктами та позиціями наших армійців, ЗСУ активно вивчають методи протидії. Одним із таких заходів власне й стало створення вищезазначеного комплексу.
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Новітній український радіокомплекс передбачає використання дронів, які використовують як для громадських, так і військових потреб. Виконано його у формі стрілецької зброї направленої дії.
Особливість роботи комплексу є те, що він перекриває усі канали телеметрії та GPS-навігації .У підсумку безпілотником стає неможливо керувати, сам літальним апарат стаж дезорієнтованим, і як наслідок, примусово приземляється.
Нещодавно на "Укроборонпромі" випробували нову систему залпового вогню БМ-21 "Берест". Вона має змінити старий радянський комплекс БМ-21 "Град", яким зза озброєно Збройні сили України.