Як ефектно знешкодити безпілотник противника: українські воїни розробили новий радіокомплекс

На Чернігівщині у навчальному центрі "Десна" відбулися випробування українського спеціального радіокомплексу, за допомогою якого можна активно протидіяти безпілотним літальним апаратам.

Цей радіокомплекс повністю розробили та виробили в Україні. Як пояснили українські військові необхідність його створення, річ у тім, що останнім часом почастішали випадки використання з боку ворожих сил безпілотних літальних апаратів, відтак аби запобігти стеженню за режимними об‘єктами та позиціями наших армійців, ЗСУ активно вивчають методи протидії. Одним із таких заходів власне й стало створення вищезазначеного комплексу.

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Новітній український радіокомплекс передбачає використання дронів, які використовують як для громадських, так і військових потреб. Виконано його у формі стрілецької зброї направленої дії.

Особливість роботи комплексу є те, що він перекриває усі канали телеметрії та GPS-навігації .У підсумку безпілотником стає неможливо керувати, сам літальним апарат стаж дезорієнтованим, і як наслідок, примусово приземляється.

В «Десні» випробували українську іновацію для протидії БПЛА Розвиток військових технологій не стоїть на місці і в нашому Навчальному центрі слідкують за новинками. Останнім часом почастішали випадки використання ворожими силами безпілотних літальних апаратів. Тож Збройні Сили України, аби запобігти стеженню за режимними об‘єктами та позиціями наших армійців, активно вивчають методи протидії БПЛА. Один з них - спеціальний радіо комплекс української розробки та виробництво. Апробацію новинки зробили в «Десні». Відео в мережі YouTube: https://youtu.be/l0HdTCk9l-Y Posted by Навчальний центр "Десна" - Прес-служба on Friday, 15 February 2019

Нещодавно на "Укроборонпромі" випробували нову систему залпового вогню БМ-21 "Берест". Вона має змінити старий радянський комплекс БМ-21 "Град", яким зза озброєно Збройні сили України.