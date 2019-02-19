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      Подразделения ВСУ на Донбассе получили партию медицинской техники

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      Военный реанимобиль "Богдан"
      Военный реанимобиль "Богдан" / ukrmilitary.com

      Санитарные автомобили "Богдан" и гусеничные "МТЛБ-С" сейчас находятся на базе хранения медицинской военной техники на Полтавщине. Они уже прошли проверку и в ближайшее время их передадут на нужды бойцов ООС на Донбассе.

      Медицинская техника была введена в эксплуатацию и в соответствии с нарядами распределена по военным частям, выполняющим боевые задачи на востоке Украины, сообщил Ukrmilitary.

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      Командир воинской части и подполковник медицинской службы Александр Маляр отметил, что это первая в 2019 году передача медицинской техники на передовую.

      В целом процесс замещения старых медицинских машин проходит достаточно активно. В 2018 году мы отправили в район ООС около 120 образцов медицинской техники, среди которых "МТЛБ-С", реанимобили и санитарные автомобили "Богдан",
      – сообщил Александр Маляр.

      Также он добавил, что вся медтехника имеет современное оборудование и полностью адаптирована для выполнения задач по назначению.

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Война
      Источник: 24 Канал
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