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      Россия протестировала в Черном море ракетный корабль: фото

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      Россия протестировала в Черном море ракетный корабль: фото

      Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота провел комплекс корабельных боевых учений в морских полигонах Черного моря.

      В рамках мероприятий боевой подготовки корабль отработал действия по отражению ракетной атаки, – говорится на сайте Черноморского флота.

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      А также провели учения по уничтожению надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК".

      Ракетний корабель
      Ракетный корабль "Орехово-Зуево"

      В ходе выполнения задач в море боевые посты "Орехово-Зуево" отразили ракетный удар условного противника, применив зенитно-артиллерийское вооружение. Затем электронным пуском нанесли ответный удар по цели с использованием ракетного комплекса "Калибр-НК".

      Ракетники
      Ракетники "Орехово-Зуево"

      Что известно о малом ракетном корабле "Орехово-Зуево"?
      Это многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Он является седьмым кораблем модернизированной серии "Буян-М", построенный для Черноморского флота.

      Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности, предназначенной для поражения морских и береговых целей.

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      Теги: Оружие Чорное море Водный транспорт Новости России
      Источник: 24 канал
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