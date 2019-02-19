Россия протестировала в Черном море ракетный корабль: фото

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота провел комплекс корабельных боевых учений в морских полигонах Черного моря.

В рамках мероприятий боевой подготовки корабль отработал действия по отражению ракетной атаки, – говорится на сайте Черноморского флота.

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А также провели учения по уничтожению надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК".



Ракетный корабль "Орехово-Зуево"

В ходе выполнения задач в море боевые посты "Орехово-Зуево" отразили ракетный удар условного противника, применив зенитно-артиллерийское вооружение. Затем электронным пуском нанесли ответный удар по цели с использованием ракетного комплекса "Калибр-НК".



Ракетники "Орехово-Зуево"

Что известно о малом ракетном корабле "Орехово-Зуево"?

Это многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Он является седьмым кораблем модернизированной серии "Буян-М", построенный для Черноморского флота.



Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности, предназначенной для поражения морских и береговых целей.