У Росії успішно випробували ядерну установку для крилатої ракети "Буревісник", – ЗМІ

У Росії пройшли випробування малогабаритної ядерної енергетичної установки для крилатої ракети "Буревісник". За повідомленням російських ЗМІ, завершилася вони успішно.

Коли та де саме відбулися випробування, поки невідомо. Співрозмовник інформаційної агенції ТАСС, що має стосунок до ракетобудівної галузі Росії, лише зауважив, що найважливіший етап випробувань крилатої дозвуковій ракети комплексу "Буревісник" успішно було завершено "у січні на одному з полігонів". Також він зазначив, що мовиться про випробування ядерної енергетичної установки.

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За словами джерела ресурсу, на випробуваннях було "підтверджено заявлені характеристики реактора, що забезпечують необмежену дальність польоту ракети".

На початку січня з’явилася інформація, що у Росії почали розробляти нову крилату ракету "Калібр-М". Найімовірніше, нею озброять військові кораблі.