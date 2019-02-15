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      Загроза для України: Росія впритул наблизила до кордонів України потужну зброю

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      Росія наблизила до кордонів України "Іскандери"
      Росія наблизила до кордонів України "Іскандери" / Фото з відкритих джерел

      Росія порушує договір про обмеження ракет середньої та малої дальності ще тоді, коли наблизила до кордонів України свої ракетні комплекси "Іскандер".

      Для України це створює безпосередню загрозу, зауважив міністр оборони України Степан Полторак після зустрічі з міністрами оборони НАТО у Брюсселі.

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      Росія давно почала не виконувати цей договір про середні ракети. Вони почали порушувати його вже тоді, коли наблизили до кордонів з Україною на відстань буквально 50 кілометрів свої ракетні комплекси "Іскандер". Зараз вони розташовані в Ростовській, Краснодарській, в Білгородській областях, і є безпосередньою загрозою для України,
      – наголосив Полторак.

      Україна засуджує такі дії Кремля і підтримує усі зусилля та плани НАТО. Окрім того, Збройні сили намагаються мінімізувати загрози з боку Росії.

      У свою чергу, Європарламент також засуджує та закликає РФ повернутися до повного і підконтрольного дотримання зобов'язань Договору. Такі дії Москви становлять загрозу для безпеки як Європи, так і світу.

      Що таке Договір про обмеження ракет малої та середньої дальності?Це Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, підписаний у Вашингтоні 8 грудня 1987 року, а набув чинності 1 червня 1988 року. Під його дію підпадають ракети наземного базування малої (від 500 до 1000 кілометрів) і середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів). Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР.

      Сполучені Штати обвинувачують Росію у систематичному порушенні умов Договору та заявили про призупинення участі у ньому. У свою чергу, РФ також заявила про вихід із Договору.

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики Новини України Зброя Збройні сили України Степан Полторак НАТО Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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