США відправить у Європу серйозну зброю, щоб стримати Росію
Вашингтон реагує на зростання загрози з боку Росії для європейських країн. Тому Пентагон має намір розмістити в Європі багатофункціональні бойові броньовані машини Stryker.
Російська загроза формує основу для рішучих зусиль США направити більше сил, пише Fox News.
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Так, США мають намір підвищити мобільність і розгорнути більше багатофункціональної бронетехніки в регіоні.
Stryker із новітньою зброєю ППО є ключовим елементом цієї ініціативи,
– пишуть автори публікації.
Броньовики будуть оснащені ракетами малої дальності Hellfire і Stinger.
Вони також зазначають, що намір США посилити Європу для протистояння Росії підтверджує представлений раніше звіт під назвою "Ворожі заходи Росії в Європі".
Документ наводить конкретні деталі, зокрема, області, на яких сфокусовано увагу Росії. Йдеться не лише про країни Балтії, а й слов'яномовні райони південної частини Східної Європи.
Американський Stryker/ Фото з відкритих джерел