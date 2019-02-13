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      США відправить у Європу серйозну зброю, щоб стримати Росію

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      Пентагон відправить броньовики Strykers в Європу, щоб стримати Росію
      Пентагон відправить броньовики Strykers в Європу, щоб стримати Росію / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон реагує на зростання загрози з боку Росії для європейських країн. Тому Пентагон має намір розмістити в Європі багатофункціональні бойові броньовані машини Stryker.

      Російська загроза формує основу для рішучих зусиль США направити більше сил, пише Fox News.

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      Так, США мають намір підвищити мобільність і розгорнути більше багатофункціональної бронетехніки в регіоні.

      Stryker із новітньою зброєю ППО є ключовим елементом цієї ініціативи,
      – пишуть автори публікації.

      Броньовики будуть оснащені ракетами малої дальності Hellfire і Stinger.

      Вони також зазначають, що намір США посилити Європу для протистояння Росії підтверджує представлений раніше звіт під назвою "Ворожі заходи Росії в Європі".

      Документ наводить конкретні деталі, зокрема, області, на яких сфокусовано увагу Росії. Йдеться не лише про країни Балтії, а й слов'яномовні райони південної частини Східної Європи.

      Американський броньовик
      Американський Stryker/ Фото з відкритих джерел

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      Теги: Зброя Новини Росії Новини політики Європа Новини США
      Джерело: 24 Канал
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