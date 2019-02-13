США відправить у Європу серйозну зброю, щоб стримати Росію

Вашингтон реагує на зростання загрози з боку Росії для європейських країн. Тому Пентагон має намір розмістити в Європі багатофункціональні бойові броньовані машини Stryker.

Російська загроза формує основу для рішучих зусиль США направити більше сил, пише Fox News.

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Так, США мають намір підвищити мобільність і розгорнути більше багатофункціональної бронетехніки в регіоні.

Stryker із новітньою зброєю ППО є ключовим елементом цієї ініціативи,

– пишуть автори публікації.

Броньовики будуть оснащені ракетами малої дальності Hellfire і Stinger.



Вони також зазначають, що намір США посилити Європу для протистояння Росії підтверджує представлений раніше звіт під назвою "Ворожі заходи Росії в Європі".



Документ наводить конкретні деталі, зокрема, області, на яких сфокусовано увагу Росії. Йдеться не лише про країни Балтії, а й слов'яномовні райони південної частини Східної Європи.



Американський Stryker/ Фото з відкритих джерел